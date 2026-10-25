Haberler Yaşam Haberleri Erzurum'da zincirleme kaza! Otomobilin direksiyonu kilitlenince 3 araç birbirine girdi: Yaralı var!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 09:28

Erzurum'da zincirleme kaza! Otomobilin direksiyonu kilitlenince 3 araç birbirine girdi: Yaralı var!

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki otomobilin direksiyonunun kilitlenmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girerken olay yerinde yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Erzurum’da zincirleme kaza! Otomobilin direksiyonu kilitlenince 3 araç birbirine girdi: Yaralı var!
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Edinilen bilgiye göre kaza, Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinin işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken direksiyon mekanizmasının kilitlenmesi sonucu kontrolden çıktı.

DİREKSİYON KİLİTLENİNCE…

Savrulan otomobil, aynı istikamette ve park halinde bulunan diğer iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZURUM #KAZA

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Erzurum'da zincirleme kaza! Otomobilin direksiyonu kilitlenince 3 araç birbirine girdi: Yaralı var!
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