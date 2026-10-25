Erzurum’da zincirleme kaza! Otomobilin direksiyonu kilitlenince 3 araç birbirine girdi: Yaralı var!

DİREKSİYON KİLİTLENİNCE…

Savrulan otomobil, aynı istikamette ve park halinde bulunan diğer iki araca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, araçlardan birinde bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.