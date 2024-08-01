Erzurum’daki tarihi Tabya kaderine terk edildi

Sultan Abdülaziz döneminde Rus ve İran saldırılarına karşı korunabilmek için yapılan 157 yıllık tarihi ile bilinen Kiremitliktepe Tabyası, Erzurum'da günümüze kadar ulaşan 21 tabyadan biri. Tabyanın son zamanlarda içki içenlerin meskeni haline geldiği iddia edildi. Bakımsızlıktan tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan tabyada yerler de çöplerle dolu. SABAH'a konuşan Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tabyanın restore edilmesi çağrısında bulunarak tarihi eserlere daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

''MAALESEF TARİHİMİZE SAHİP ÇIKAMIYORUZ''

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay Kiremitliktepe Tabyası'nın içerisini gezerek bazı değerlendirmelerde bulundu. SABAH'a konuşan Yavaşçay, ülkemiz ve bölgemiz için önemli değere sahip bu tarz kültürel mirasların korunamadığını ifade etti. Yavaşçay, ''Erzurum'da 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda birçok tabya yapıldı. Kiremitliktepe Tabyası da onlardan biri. Maalesef bu tabya bugün çok kötü ve bakımsız durumda. Yerlerde içki şişeleri ve çöpler var. Duvarlarına da yazılar yazılmış. Burada en kısa sürede bir restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Buraya giren çıkan da belli olmadığı için tarihi eserimiz zarar görüyor. Burası Erzurum tarihi açısından çok önemli bir eser. Çünkü burada 93 harbi sırasında Erzurum halkı Ruslar ve Ermenilere karşı mücadele etti. Burası o mücadeleden geriye kalan bir simge. Maalesef tarihimize sahip çıkamıyoruz, bu eserlerimizi koruyamıyoruz. Buranın restore edilip bir müzeye dönüştürülmesi gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

''TURİZME KAZANDIRILMALI''

Tabyanın birçok yerinin kapatıldığını belirten Yavaşçay, burada tadilat yapılıp turizme tekrar kazandırılması gerektiğini ifade etti. Yavaşçay, ''Buranın muhteşem bir tarih ve turizm merkezi olması gerekirken sahipsiz bırakılmış ve kaderine terk edilmiş. Tabyanın yanında atlama kuleleri vardı. Onun en üst katı şehri izlemek için teras olarak kullanılıyordu. Uzun zamandır kapalı ve vatandaşlar bu durumdan şikayetçi. Ayrıca atlama kuleleri ve tabyalar arasında büyük bir açık havuz var, orası da kapalı. Tadilattan geçip yaz aylarında insanların yüzmesi için açılabilir. Bu üç yapının yan yana olması tarih turizmi için bir cennet iken Erzurum halkı üçünden de faydalanamıyor.'' dedi.