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Giriş Tarihi: 20.2.2023

Erzurum’dan Adıyaman’a kardeşlik köprüsü

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Erzurum’dan Adıyaman’a kardeşlik köprüsü
Asrın felaketinde devleti ve milleti ile seferber olan Türkiye, tüm imkanları ile depremzedelerin yardımına koşarken, afetin vurduğu illerdeki belediyecilik hizmetlerinin yeniden ayağa kaldırılması için diğer illerdeki belediyeler de imkanlarını seferber etti. Adıyaman'daki belediyecilik hizmetlerinin yeniden başlamasını sağlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, depremin yol açtığı yaralara merhem oldu. Deprem sonrası Adıyaman'da görevlendirilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bütün ekibiyle birlikte kentte karargâh kurdu. Göreve başlar başlamaz içme suyu ve cenaze defin gibi sorunlara el atarak çözüme kavuşturan Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin ağır iş makinelerinden oluşan filosunu da Adıyaman'a getirtti. SABAH'a konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "783 personel ve 91 ağır iş makinesiyle tabiri yerindeyse felaket bölgesine karargâh kurduk. İki Genel Sekreter Yardımcısı, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde görevli 2 genel müdür yardımcısı ve 193 personelle Adıyaman'da görev yapıyoruz. Şehrin yüzde 70'i suya kavuştu. Vatandaşlarımızın duş, tuvalet ve diğer temel ihtiyaçları karşılanıyor. Battaniye, çadır, gıda, malzemesi, giyim, ısıtıcı ve inşaat malzemeleri, mama, mobil tuvalet, muhtelif ihtiyaç, su deposu, şofben ve uyku setinden oluşan toplam 21 bin 582 yardım malzemesini depremzedelere teslim etik" dedi. -

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Erzurum’dan Adıyaman’a kardeşlik köprüsü
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