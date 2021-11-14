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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Eşcinsellik aileyi hedef alıyor

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Eşcinsellik aileyi hedef alıyor

Türkiye ve dünyadan 60 STK’nın katıldığı sempozyumunda LGBT tehdidine vurgu yapıldı: Farklı cinsel eğilimler aile ve toplum yapısını bozuyor. Çocukları korunmasız bırakıyor

Son yıllarda giderek alan bulmaya başlayan LGBT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel) eğilimleri, Türkiye ve dünyadan 60 sivil toplum örgütünün katılımıyla gerçekleşen sempozyumda masaya yatırıldı. Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP), tarafından bu yıl 2. Düzenlenen Dünya ÇAKOP Uluslararası Sempozyumu Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Amerika, İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın da aralarında bulunduğu 60 farklı sivil toplum kuruluşu ile 6 üniversite, 20 uzman konuşmacı ve panelistin katıldığı organizasyonda farklı kimlik yöneliminin toplum ve aile yapısına etkileri tartışıldı.

ÖNLEM ALINMAZSA....
SABAH'a değerlendirmelerde bulunan ABD'li Uzm. Psikoterapist David Pickup, Türkiye'nin eşcinsellik ve LGBT konuları hakkında hiçbir grubun baskısı altında kalmadan tamamen toplumun çıkarlarını düşünerek çalışması gerektiğinin altını çizdi. Pickup; "Eşcinsellik toplumun aile yapısını olumsuz etkiliyor. Homoseksüelliğin ya da transseksüelliğin altında yatan travmalar iyileştirilmezse bu travmalar giderek büyüyecek ve topluma zararları yayılmaya başlayacak. Topluma ve aile yapısına birçok zararları var o da ayrı bir konu" şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYADAN YAYILIYOR
Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Kuzey İrlandalı Dr. Mike Davidson eşcinselliğin bir moda haline geldiğini belirterek, "Eşcinsellik sosyal medyanın bir ürünü. Bu da farklı bir tür pandemi aslında. Çünkü Londra'ya baktığımızda çok kısa bir sürede küçük yaştaki çocukların trans kimliğe bürünmeleri yani cinsiyet değiştirmeleri yüzde 4 bin oranında arttı. Çok kısa bir süre içinde" dedi.

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Eşcinsellik aileyi hedef alıyor
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