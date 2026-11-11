Esenler Belediyesi COP31’de yerini aldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Esenler Belediyesi de standıyla yerini aldı. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekmek, sürdürülebilir şehircilik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda paylaşmak ve geleceğin şehirlerine yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla konferansta yer alan Esenler Belediyesi, ziyaretçilerini ağırlayacak. COP31 kapsamında Yeşil Bölge G2 Blok'ta bulunan "Dirençli Şehirler" alanında faaliyet gösteren Esenler Belediyesi, düzenleyeceği etkinlik, söyleşi, atölye ve proje tanıtımlarıyla iklim dostu şehircilik yaklaşımını katılımcılarla buluşturacak.

İKLİM KRİZİNE YEREL ÇÖZÜMLER

Etkinlik takviminde; iklim krizine genç çözümler, karbon ayak izi hesaplama etkinliği, sıfır atık mahallesi infografik gösterimi ve yerel bilgi alanı etkinlikleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra döngüsel ekonomi, sürdürülebilir sanayi sistemleri, iklim hareketliliği, kentsel dayanıklılık, afet yönetimi, mekânsal adalet, döngüsel su yönetimi ve iklim adaptasyonu gibi pek çok başlık uzman isimlerin katılımıyla ele alınacak.

Esenler Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki projeleri de konferans boyunca ziyaretçilere tanıtılacak. Atıksız Mutfak Projesi, Atıksız Sanat Atölyesi, Sıfır Atık çalışmaları ve Esenler'de Afete Dayanıklı Döngüsel Konut Konsepti gibi çalışmalarla sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar paylaşılacak.

GERİ DÖNÜŞÜMLE GELECEĞE DEĞER KATIYOR

Esenler Belediyesi, geri dönüşüm ve sıfır atık alanında hayata geçirdiği çalışmaların sonuçlarını COP31 kapsamında uluslararası katılımcılarla paylaşıyor. ESMATİK ve Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktaları aracılığıyla yürütülen çalışmalar sayesinde 1 milyon 861 bin 374 ağacın kurtarılmasına, 600 milyon 60 bin 326 kWh enerji tasarrufuna ve 464 milyar litre içme suyunun korunmasına katkı sağlandı. Toplam 161 bin 201 ton atığın geri dönüşüme kazandırıldığı çalışmalar kapsamında, geri dönüştürülen malzemelerden 8,5 milyon defter üretildi. Ayrıca ESMATİK ve Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktaları sayesinde 20 milyon 538 bin TL'yi aşan ekonomik katkı elde edildi. Esenler Belediyesi, COP31'de paylaştığı bu veriler ve uygulamalarla yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği role dikkat çekerek deneyimlerini katılımcıların dikkatine sunuyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör