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Giriş Tarihi: 11.11.2026 16:28

Esenler Belediyesi Spor Kulübü’nden dünya şampiyonluğu

Esenler Belediyesi Spor Kulübü Dragon Boat Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen IDBF MENA+ Club Crew Championship’te önemli bir başarıya imza attı. U24 kategorisinde dünya şampiyonu olan Esenlerli sporcular, Open Genel Klasmanı’nda ise dünya beşinciliğini elde ederek Türkiye’yi uluslararası arenada gururla temsil etti.

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Esenler Belediyesi Spor Kulübü’nden dünya şampiyonluğu
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Esenler Belediyesi Spor Kulübü, uluslararası spor organizasyonlarında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Kulübün Dragon Boat Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinde gerçekleştirilen IDBF MENA+ Club Crew Championship (Dünya Kulüp Takımları Şampiyonası) organizasyonunda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Farklı ülkelerden güçlü takımların katıldığı şampiyonada mücadele eden Esenlerli sporcular, U24 kategorisinde rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. Birincilik kupasını Esenler'e getiren takım, Open Genel Klasmanı'nda da dünya beşincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

ULUSLARARASI ARENADA ESENLER İMZASI

Farklı ülkelerden sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda elde edilen dereceler, Esenler Belediyesi Spor Kulübü sporcularının uluslararası düzeydeki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Disiplinli antrenman süreci, mücadele azmi ve güçlü takım ruhuyla şampiyonaya damga vuran Dragon Boat Takımı, hem Esenler'in hem de Türkiye'nin gururu oldu.

#ESENLER
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Esenler Belediyesi Spor Kulübü’nden dünya şampiyonluğu
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