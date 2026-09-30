Esenler’de 100 yıllık tarih kütüphane oldu: Cemil Meriç’in adı yaşatılacak

Esenler Belediyesi, Metris Kışlası içerisinde yaklaşık bir asır boyunca ordumuza hizmet eden tarihi tabur binasını ilçenin kültür hayatına kazandırmak amacıyla kütüphaneye dönüştürdü. Mimari karakteri, taşıdığı tarihî izler ve merkezi konumu dikkate alınarak yapının en doğru işlevinin kütüphane olması gerektiğine karar verildi. Esenler Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan kararla, 1912 yılında yapılan ve Erken Dönem Cumhuriyet yapısı olarak tescilli bina, kültür varlıkları kapsamında aslına uygun biçimde restore edildi.

40 BİN METREKARELİK "EĞİTİM VADİSİ"

Kütüphanenin de içerisinde bulunduğu alan; yeşil alanları, sosyal mekânları ve bilim merkeziyle birlikte toplam 40 bin metrekarelik yaşam, eğitim ve kültür üssü olarak tasarlandı. Düşüncenin, bilginin, üretimin ve keşfin aynı anda filizleneceği bir kampüs olarak planlanan alanda kütüphane, sosyal mekânlar ve bilim merkezinin bir arada bulunması hedefleniyor.

15 BİN KİTAPLIK KÜTÜPHANE

Toplam 1.300 metrekare zemin alanına sahip Cemil Meriç Kütüphanesi, tamamlandığında 15 bin kitaplık koleksiyon kapasitesine sahip olacak. Binlerce kişinin kullanımına açık olacak kütüphanenin yanında, ziyaretçilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kapalı ve açık oturma alanlarına sahip ESKAFE de hizmet verecek.

YAPAY ZEKÂ, YAZMA ESER VE ROBOTİK KODLAMA AYNI ÇATI ALTINDA

Kütüphane, klasik bir okuma alanının ötesinde farklı çalışma ve araştırma imkânlarını bir araya getirecek. Projede 3 adet Genel Kullanıcı Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi, İhtisas ve Şehircilik Kütüphanesi, Engelsiz Bilgi Merkezi, Akademisyen Çalışma Alanı, Yapay Zekâ Kütüphanesi, Grup Çalışma Salonları ve robotik kodlama alanları bulunacak. Kütüphane koridorları ise geçici ve kalıcı sergilere ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı.

BETON EKLER SÖKÜLDÜ, TARİHİ DOKU ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllar tabur binası olarak kullanılan yapının zaman içerisinde tarihî dokusuyla uyumsuz müdahalelere maruz kaldığı belirtildi. Anıtlar Kurulu'nun onayı doğrultusunda gerçekleştirilen restorasyon kapsamında yapının özgün karakterine zarar veren betonarme eklentiler kaldırıldı. Tarihi yapı orijinal yığma taş dokusuna kavuşturulurken derz dolgu ve temel güçlendirme çalışmaları da tamamlandı. Tarihî yapıya uygun ahşap çatı konstrüksiyonu yeniden inşa edilirken, kütüphane kullanımına uygun modern altyapı sistemleri de yapıya kazandırıldı.

TARİHİ MİRAS, CEMİL MERİÇ'İN FİKİRLERİYLE BULUŞACAK

Restorasyonla özgün kimliğine kavuşturulan yapı, modern bir kültür ve bilgi merkezi olarak yeniden işlevlendirildi. Kütüphaneye Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Cemil Meriç'in adının verilmesiyle, yazarın fikir ve eserlerinin yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor. Cemil Meriç Kütüphanesi'nin; düşüncenin, ilmin ve okuma kültürünün merkezinde yer alan bir kültür yuvası olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

GÖKSU: "DÖNÜŞÜMÜ BÜTÜNCÜL OLARAK ELE ALIYORUZ"

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, kentsel dönüşümün yalnızca fiziksel yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını belirterek sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümün birlikte ele alınması gerektiğini ifade etti. Göksu, "Esenler'de kentsel dönüşüm sadece bir mekanın dönüşümünden ibaret değildir. Dönüşüm dediğiniz şey hem sosyal hem kültürel hem ekonomik dönüşümdür. Şehirde dönüşümü bir bütün olarak ele almak zorundayız. Sadece evler yaparak değil, o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz." dedi.

"7'DEN 70'E HERKESE OKUMA VE ÇALIŞMA FIRSATI"

Şehrin yalnızca idari sınırlarla tanımlanamayacağını belirten Göksu, kültür ve değer üreten, insanların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı mekânların önemine dikkat çekti. Göksu, "Şehir gerçekten sadece hukukta belirlenmiş idari sınırlar içinde kalan alan değil, şehir içinde yaşanılan, kültür ve değer üretilen, insanın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı bir mekandan ibaret. Biz dönüşümü bütüncül bir dönüşüm olarak alıp bunu tüm parçaları ve fonksiyonlarıyla inşa etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Restorasyonu tamamlanan tarihi yapının yaklaşık bir ay içerisinde açılacağını belirten Göksu, Cemil Meriç Kütüphanesi'nin Esenler'in kültür ve eğitim hayatına güçlü katkı sunacağını söyledi. Göksu, "7'den 70'e herkese okuma ve çalışma fırsatı sunan bir mekan inşa ediyoruz." dedi.