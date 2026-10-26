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Giriş Tarihi: 26.10.2026 00:32

Esenler’de 5 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü

İstanbul Esenler’de 5 katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İHA
Esenler’de 5 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ESENLER
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Esenler’de 5 katlı binanın çatısındaki yangın söndürüldü
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