Esenler’de motosiklet karşıdan karşıya geçen kadına çarptı

Kaza, 20.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi, Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GJE 300 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan polis memuru Ö.A., yolun karşı tarafına geçmek isteyen 64 yaşındaki R.K'ya çarptı. R.K.'ya ilk müdahale yoldan geçen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kalp masajı yapılan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ö.A. polis merkezine götürülürken, hastanaye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"MOTOR BAYA SÜRATLİYDİ"



Cadde üzerinde esnaflık yapan ve kaza anını gören İsmail Doğan, "Ben karşı marketten geliyordum. Hanımefendi araçların oradan çıktı. Karşıya geçiyordu. Motorda baya süratliydi. Sonra kadına vurdu. Motor öbür tarafa fırladı kadında bu tarafa fırladı. Motorcu yere düştü. Düştükten sonra kaldırmaya çalıştılar. Sonra boynunda kırık olabileceği için bıraktılar. İlk yardım yapıldı ama motorcu baya süratliydi" dedi.(DHA)

