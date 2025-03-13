Esenler’de zincirleme kaza: Takla atıp karşı şeride geçti!

Kaza, Esenler Çinçindere Caddesi'nde 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil ara sokaktan caddeye çıkan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride fırlayıp üç araca çarptıktan sonra ters döndü. Ara sokaktan gelen araç ise savrularak tamir için bekleyen bir başka otomobile ve motosiklete çarptı. Toplam 6 araç 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta ayakta tedavi edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik ise bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Araçlarda hafif ve büyük çaplı maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"TAKLA ATIP KARŞI ŞERİDE GEÇİYOR"



Kazayla ilgili konuşan Suat Cevahir, "İkisi de aynı şeritten geliyor. Biri takla atıp karşı şeride geçiyor. 2 yaralı varmış. Durumlarının nasıl olduğunu bilmiyoruz" dedi. Kazada aracı hasar gören Yusuf Can Gümüştepe, "Aracım tamirdeydi. Bir anda gelip vurdular. Aracın biri sokaktan çıkarken diğer gelen araca vuruyor ve takla atıyor. Araç sonrada gelip benim arabama vuruyor" şeklinde konuştu.