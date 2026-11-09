Esenler’den Üsküp’e tarihî dokunuş

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Osmanlı mirasının en önemli sembollerinden biri olan tarihî Taşköprü, dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl oldu. Fatih Sultan Mehmed Han döneminde, 1451-1469 yılları arasında inşa edilen ve Vardar Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün yeni aydınlatma sistemi törenle hizmete açıldı.

Esenler Belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen projenin açılışına Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgievski, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, Halkbank Kuzey Makedonya Genel Müdürü Dr. Fatih Şahbaz, Prof. Dr. Sadettin Ökten ve çok sayıda davetli katıldı. Tarihî dokusuna uygun olarak gerçekleştirilen aydınlatma çalışmasıyla Taşköprü'nün mimari detayları ön plana çıkarılırken, köprü geceleri de Üsküp'ün siluetine ayrı bir güzellik katmaya başladı.





"TARİHÎ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRDİK"

Açılışta konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Taşköprü'nün aydınlatılmasıyla tarihî bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Göksu, "Fatih Sultan Mehmed Han'ın bizlere emaneti olan Taşköprü'yü karanlıklar içinde görünce içimde bir burukluk hissettim. Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını düşünerek bu tarihî eserin aydınlığa kavuşması gerektiğine inandım. Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Halkbank iş birliğiyle bu anlamlı projeyi gerçekleştirdik. Tarihî emanetimize sahip çıkmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"BİR YIL ÖNCE KARAR VERDİK"

Projenin bir yıl önce Prof. Dr. Sadettin Ökten ile Üsküp'e yaptıkları ziyaret sırasında başladığını anlatan Göksu, "Bundan bir yıl önce, Prof. Dr. Sadettin Ökten Hocamla Üsküp'te ecdat yadigârı bu köprüde yürürken Taşköprü karanlıktı. O gün burada, köprüyü yeniden ışıklarla buluşturmak için kararımızı verdik ve çalışmalara başladık" dedi. Göksu, "Bugün aynı köprüde, tarihe ve dostluğa yakışan ışıkların altında yürüyoruz. Bir zamanlar karanlık olan Osmanlı yadigârı Taşköprü'müz şimdi Üsküp'ün güzelliğine ışık katıyor" ifadelerini kullandı.

"DOSTLUĞUMUZUN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgievski de projenin iki şehir arasındaki güçlü bağları yansıttığını belirterek, "Bugün burada yanan ışıklar, Üsküp ile Esenler arasındaki dostluğun ve iş birliğimizin güzel bir eseridir. Bu ışıklar yalnızca Taşköprü'yü değil, Türkiye ve Kuzey Makedonya'da yaşayan hemşehrilerimizin gönüllerini de aydınlatıyor. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"PROJENİN PAYDAŞI OLMAKTAN GURURLUYUZ"

Halkbank Kuzey Makedonya Genel Müdürü Dr. Fatih Şahbaz ise projenin iki ülke arasındaki tarihî ve kültürel bağları güçlendirdiğini vurguladı. Şahbaz, "Esenler Belediyesi ve Üsküp Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, Halkbank'ın finansal desteğiyle hayata geçirilen bu proje, dostluğumuzun somut bir örneğidir. Tarihimize ışık tutan Taşköprü'nün aydınlatılmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Taşköprü'nün yeni aydınlatma sistemi devreye alındı. Vardar Nehri üzerinde etkileyici bir görünüme kavuşan tarihî köprü önünde davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.