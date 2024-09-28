Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt polisi huzur için denetime çıktı: 15 noktada 98 ekip uygulama yaptı
Giriş Tarihi: 28.9.2024 01:27 Son Güncelleme: 28.9.2024 01:28

Esenyurt polisi huzur için denetime çıktı: 15 noktada 98 ekip uygulama yaptı

İstanbul Esenyurt’ta İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde birçok noktada Asayiş uygulaması yapıldı. 15 ayrı noktada 98 ekiple yapılan uygulamada aranan şahıslar ve uyuşturucu madde ticareti şüphelileri yakalanırken 585 araç ve motor denetlendi. Polis hakkında kasten öldürme suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyide cezaevine gönderdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt polisi huzur için denetime çıktı: 15 noktada 98 ekip uygulama yaptı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

Uygulamalarda toplamda 2 bin 353 kişi sorgulandı. Ayrıca 585 araç ve motor denetlendi. Esenyurt polisi aranması bulunan 9 kişi ve yoklama kaçağı olduğu görülen 8 kişiyi işlem yaptı. Polis 10 aracı ise trafikten men ederken 23 araca da 201 bin lira ceza yazdı. Ayrıca 7 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

HUZURLU ESENYURT İÇİN DENETLİYORLAR

Esenyurt'tun daha güvenli ve huzurlu hale gelmesi için çalışan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kasten öldürmeden 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı da cezaevine gönderdi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.

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Esenyurt polisi huzur için denetime çıktı: 15 noktada 98 ekip uygulama yaptı
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