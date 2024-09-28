Esenyurt polisi huzur için denetime çıktı: 15 noktada 98 ekip uygulama yaptı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı görevlilerce İstanbul Esenyurt'ta birçok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada şüpheli görülen araç ve şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü ve üst araması yapıldı.

Uygulamalarda toplamda 2 bin 353 kişi sorgulandı. Ayrıca 585 araç ve motor denetlendi. Esenyurt polisi aranması bulunan 9 kişi ve yoklama kaçağı olduğu görülen 8 kişiyi işlem yaptı. Polis 10 aracı ise trafikten men ederken 23 araca da 201 bin lira ceza yazdı. Ayrıca 7 kişiye de uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

HUZURLU ESENYURT İÇİN DENETLİYORLAR

Esenyurt'tun daha güvenli ve huzurlu hale gelmesi için çalışan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kasten öldürmeden 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı da cezaevine gönderdi. Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.