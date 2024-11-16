Esenyurtlu şehit ve gazi çocuklarından örnek davranış: Görme engelliler için gönüllü okuyucu oldular

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Sosyal Hizmet Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik, Tarihi Çeşme Halk Kütüphanesi'nde yapıldı. Etkinliğe 7-12 yaş aralığındaki şehit ve gazi çocukları katıldı. Kütüphaneyle tanışmak ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler kitap okuma, sohbet etme ve kütüphane turu yapma fırsatı buldular. Katılımcılar ayrıca engelsiz kütüphane ile tanışarak, engelli bireyler için gönüllü okuyucu oldular.

ALİ ÖMER SİHET'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Etkinliğe katılan Ali Ömer Sihet, görme engelliler için gönüllü okuyucu olarak dikkat çekti. Etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada kitap okuduk, kütüphaneyi gezdik, engelsiz kütüphaneyi gördük. Artık ben de engelli vatandaşlarımız için kitap seslendireceğim. Etkinlik benim için çok verimli oldu. Burada kitap okuduk, sohbet ettik, eğlendik ve yeni insanlar tanıdık. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum" dedi. Etkinlik sonunda Esenyurt Belediyesi, katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.