Esenyurt’ta 3 dakikada 250 bin liralık soygun yaptılar: Kameraya saniye saniye yansıdı

"LEVYE İLE KEPENGİ ÇIKARMIŞLAR"

Hırsızlık olayına tanık olan mahalle sakini Bülent Engin, "Sabah 07.00 ile 07.20 arasında gelişen bir olay. İnsanlar sabah namazından camiden gelirken buraya bir tane beyaz minibüsün yanaştığını görüyorlar. Kapıyı zorlamışlar, açamayınca ellerindeki levye ile kapının kepengini çıkarmışlar. Camı açamayınca levye ile cama vurmuşlar. Camı da kıramayınca kapıyı komple kırmışlar. Gürültü ile dışarı fırladım, bağırdık ama bizi duymuyorlarmış gibi davrandılar. 250, 350 bin TL bir zarara sokup rahat bir şekilde çekip gittiler, sanki kendi evine giriyorlarmış gibi" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör