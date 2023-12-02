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Giriş Tarihi: 2.12.2023 14:39

Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı.

DHA
Esenyurt’ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli yakalandı

Olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü yaklaşarak elle tacizde bulundu. Taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi. F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı.

F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli yakalandı
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