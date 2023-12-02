Esenyurt’ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli yakalandı

F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü. Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.