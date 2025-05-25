Esenyurt’ta dehşet anları! Döner restoranına kurşun yağmuru: 100 liraya sattığı için...

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaşanan hadisede, şans eseri yaralanan olmadığı da öğrenildi. Ekiplerin çevrede yaptığı incelemelerin ardından rezidans ve restorana toplamda 13 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



"13 EL ATEŞ EDİP KAÇMIŞLAR"

Motosikletli şüphelilerin kurşun yağdırdığı esnada restoranda olan işletme sahibi Ömer Fatih Ertuğrul, yaşanan o anlara ilişkin, "Dün akşam yine işletmemizdeydik. Akşam 10 buçuk sıralarında 7-8 el silah sesi duyduk. Ben ve personel kardeşimiz hemen tezgahın arkasına saklandık. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz.