Esenyurt’ta dehşet anları! Kardeşini öldürüp kendini eve kilitledi

AĞABEY KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Kardeşine silahla ateş açan İlhan Sapil, daha sonra binanın üçüncü katındaki dairesine çıkarak kendini içeri kilitledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Barış Sapil'e ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Barış Sapil yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri, kendini eve kilitleyen İlhan Sapil'i bir süre ikna etmek için uğraştı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine çağrılan özel harekat polisleri daireye girmek için hazır bekledi.