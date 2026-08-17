Esenyurt’ta drone destekli bonzai operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Ağustos'ta Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerindeki boş arazide uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Bilgi üzerine düzenlenen operasyonda T.O. (27), F.Y. (40), E.S. (31), M.Y. (31) ve S.D. (49) yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çevrede yapılan kontrollerde 58 gram bonzai, satışa hazır 1,1 gram bonzai, 455 TL nakit para ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

UYUŞTURUCU ALDIĞINI ANLATTI

Şüphelilerden F.Y.'nin, T.O.'dan 455 TL karşılığında uyuşturucu madde aldığını beyan ettiği öğrenildi. Yapılan çevre kontrolünde ise satışa hazır halde 1,1 gram bonzai bulundu. Operasyonda toplam 59,1 gram bonzai ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y., E.S., M.Y. ve S.D. hakkında TCK 191 kapsamında yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.O. ise TCK 188 kapsamında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.