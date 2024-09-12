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Giriş Tarihi: 12.9.2024 09:25

Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini bastı: Bıçakla tehditler savurdu!

Kan donduran olay İstanbul Esenyurt’ta meydana geldi. Eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darp etti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar…

İHA
Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini bastı: Bıçakla tehditler savurdu!

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir özel sitede meydana geldi. İddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.'yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darp etti. Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.'nin karakola giderek Tolga Han S.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Esenyurt’ta eski kız arkadaşının evini bastı: Bıçakla tehditler savurdu!
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