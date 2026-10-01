Esenyurt’ta feci olay: İki TIR’ın arasında kalan şoför hayatını kaybetti

İKİ TIR'IN ARASINDA SIKIŞTI

Bu sırada 54 EL 251 plakalı TIR'ın şoförü Resul Polat aracının aynasını düzeltmek için aşağı indi. Geri manevra yapan TIR şoförünün fark etmediği Polat, iki TIR arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.