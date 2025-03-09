Esenyurt’ta genç kadına dehşeti yaşattı: Kapıyı kırıp dakikalarca darbetti!

Olay, 26 Kasım 2024'te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı.

KAPIYI KIRARAK ZORLA İÇERİ GİRDİ!

Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı; ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.