Esenyurt’ta genç kadına dehşeti yaşattı: Kapıyı kırıp dakikalarca darbetti!

Olay, 26 Kasım 2024'te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı.
KAPIYI KIRARAK ZORLA İÇERİ GİRDİ!
Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı; ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.
KAPIYI KIRIP BOĞAZINI SIKARAK DARBETTİ
Kadının boğazını sıkan Cem Y., Karaçam'ı dakikalarca darbetti. O sırada olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle Cem Y. etkisiz hale getirildi. Kadın şikayetçi olmak üzere hastaneden darp raporu aldı.
"3 AYDIR ŞANTAJ VE TEHDİT ALTINDAYIM"
Olaydan sonra ailesinin yanına taşınan Karaçam, Cem Y.'nin tehditlerinin sürdüğünü, şantaja maruz kaldığını belirterek yeniden savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı ve yetkililerden yardım istedi.
Hatice Karaçam, "Şikayet etmeme rağmen tehdit ve şantaja uğruyorum. Ailem, arkadaşlarım ve hatta kedim bile tehdit ediliyor. Sosyal medya hesaplarıma girerek insanlara mesaj attı, işyerime gelmekle tehdit etti.
'Seni öldürürüm, kedini öldürürüm, yine evinin kapısını kırıp seni döverim' dedi. Artık bu döngüden çok yoruldum ve sesimi duyurmak için sosyal medyaya taşımaya karar verdim" dedi.