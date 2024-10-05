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Giriş Tarihi: 5.10.2024 09:44

Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin silahlı kavgasında sokak birbirine girdi. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA
Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan iki aile henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken sokak adeta birbirine girdi. Kavga sırasında şahıslardan bazıları silahla ateş ederken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga sonrası biri ağır 3 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaparken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.
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Esenyurt'ta iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
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