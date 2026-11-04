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Giriş Tarihi: 04.11.2026 19:14

Esenyurt'ta korkutan kaza: Fren yerine gaza basan sürücü takla attı

Esenyurt'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, bir iş yerinin merdivenlerine çarptıktan sonra takla atarak bina boşluğuna düştü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişi hafif yaralandı.

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Esenyurt’ta korkutan kaza: Fren yerine gaza basan sürücü takla attı
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Kaza, saat 14.10 sıralarında Turgut Özal Mahallesi 35'inci Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü S.K.'nin fren yerine gaza bastığı 06 CHZ 28 plakalı cip bir iş yerinin merdivenlerine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan araç, merdivenlerin yanındaki bina boşluğuna düştü. Bu sırada bina boşluğunda sohbet eden 3 kişi, hızla gelen aracı saniyeler önce farkederek son anda kaçtı.

3 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, cip sürücüsü S.K.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin hafif yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 kişinin gelen cipi farkettikleri ve aracın bina boşluğuna düştüğü görüldü.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

#ESENYURT
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Esenyurt'ta korkutan kaza: Fren yerine gaza basan sürücü takla attı
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