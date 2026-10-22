Esenyurt’ta kuyumcuya saldırıp otomobil gasp etmişti! O saldırının sebebi ortaya çıktı...

İstanbul'un Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim öğle saatlerinde, kuyumcu dükkânına gelen bir kişi ile işletmeci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle gerginlik yaşandı.Tartışmanın ardından dükkândan ayrılan şüpheli, evinden aldığı ruhsatsız tabancayla kısa süre sonra geri dönerek iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında kurşunların hedefi olan kuyumcunun hemen yanında bulunan eczanedeki bir vatandaş yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda saldırgan, sokak üzerindeki bir otomobili gasp ederek hızla bölgeden kaçtı.

GASP EDİLEN OTOMOBİL ÇATALCA'DA BULUNDU

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen polisler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirleyerek gasp edilen aracın Çatalca'ya gittiğini saptadı. Otomobili kısa sürede terk edilmiş halde bulan polis ekipleri, sürdürdükleri operasyonla şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SİLAHINI ALMAYA GİDİP SALDIRI YAPTI

Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelinin, olay günü kuyumcu dükkânına kolye satın almak amacıyla gittiği öğrenildi. Bu sırada iş yerine başka bir müşterinin kolye satmak için geldiği, şüphelinin ise bu kişiye "O kolyeyi kuyumcuya değil bana sat" dediği öğrenildi. Bu çıkış üzerine kuyumcu ile şüpheli arasında kavga çıktığı, dükkândan ayrılan adamın evine gidip silahını alarak kanlı baskını gerçekleştirdiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör