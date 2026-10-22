Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Piri Reis Mahallesi'nde sabah saatlerinde kuyumcu ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. İş yerinden ayrılan iki kişiden D.D., kısa süre sonra geri dönerek iş yerine silahla ateş açtı. Saldırıda kuyumcu dükkanına ve bitişiğindeki eczaneye kurşunlar isabet etti. Eczane sahibi C.Ç., sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GASBETTİĞİ ARAÇ ÇATALCA'DA BULUNDU

Saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçan D.D., bir sokakta karşılaştığı otomobilin önünü keserek silahla tehdit ettiği sürücü N.Y.'nin aracını gasbetti. Otomobilin Çatalca'da terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Saldırı anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇİĞ KÖFTECİDE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Çatalca Muratbey Mahallesi'nde bir çiğ köftecide olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese giden ekipler, D.D.'yi, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör