Esenyurt’ta sağlık yatırımları büyüyor! 11 Yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımına başlandı

Esenyurt'ta artan nüfusla birlikte sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın karşılanması amacıyla yeni yatırımlar devreye alınıyor. Bu kapsamda Pınar, Süleymaniye, Orhangazi ve Çınar mahalleleri için duyurulan Aile Sağlığı Merkezlerinin yapımına başlandı.

8 YENİ ASM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İlçeye kazandırılması planlanan 8 yeni Aile Sağlığı Merkezi kapsamında ilk çalışmalar dört mahallede başladı. Fatih, Osmangazi, Akşemseddin ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde ise ASM yapılacak alanlar için yer tahsisleri tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni merkezlerin kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

3 BELEDİYE ALANI DAHA SAĞLIK TESİSİ OLACAK

Esenyurt'taki sağlık yatırımları 8 yeni merkezle sınırlı kalmıyor. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ile Pınar Mahallesi 1290. Sokak'ta belediyeye ait alanlar Aile Sağlığı Merkezi olarak dönüştürülüyor. Kadir Topbaş Parkı içerisinde daha önce özel şahısların kullandığı belediyeye ait alanın yerine de sağlık ocağı yapılacak. Böylece ilçede yapımı planlanan 8 yeni merkeze ek olarak 3 alan daha sağlık hizmetlerinin kullanımına kazandırılacak ve Esenyurt toplam 11 yeni Aile Sağlığı Merkezi'ne kavuşacak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM KOLAYLAŞACAK

Yeni merkezlerle birlikte Esenyurt'un farklı mahallelerinde birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Projelerin hayata geçirilmesiyle vatandaşların ikamet ettikleri bölgelere daha yakın noktalardan sağlık hizmeti alabilmesi ve mevcut sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun azaltılması amaçlanıyor. Nüfusu hızla artan Esenyurt'ta gerçekleştirilecek yatırımların, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında hizmet verecek yeni Aile Sağlığı Merkezlerinin, Esenyurtluların sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör