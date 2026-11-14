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Giriş Tarihi: 14.11.2026 09:59

Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Arkadaşının minibüsünde cansız bedenini buldu!

İstanbul Esenyurt'ta 5 gündür kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki tarih öğretmeni Harun Ülger'den acı haber geldi. Minibüste yaşayan Ülger, araçtan yayılan kötü koku üzerine yapılan kontrolde ölü bulundu. Öğretmenin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Peki talihsiz adam nasıl öldü? İşte detaylar…

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Esenyurt’ta şüpheli ölüm! Kötü koku korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Arkadaşının minibüsünde cansız bedenini buldu!
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Olay, saat 15.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta bir lisede tarih öğretmeni olarak görev yapan babası Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen G.Ü., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. Ekiplerle görüşen G.Ü.'nün, babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

ARKADAŞI MİNİBÜSTE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Çalışmalar kapsamında saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüsün içerisinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yönünde ihbar alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Harun Ülger ile arkadaş olduklarını, Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için kendisine ait minibüste yaşadığını söyledi. Arkadaşından yaklaşık 5 gündür haber alamadığını belirten D.A.Y., gün içerisinde Ülger'in kızının kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini, araçtan gelen kötü kokuyu fark ederek içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz halde gördüğünü ve polise haber verdiğini anlattı.

CESEDİ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün içerisinde bulunan öğretmen Harun Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmen Ülger'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenyurt Anadolu Lisesinde görev yapan kıymetli öğretmenimiz Harun Ülger vefat etmiştir. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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