Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme: 9 gün önce polis merkezinde verdiği ifadede 'Şikayetçi değilim' demiş
Giriş Tarihi: 19.9.2023 11:38

Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme: 9 gün önce polis merkezinde verdiği ifadede 'Şikayetçi değilim' demiş

İstanbul Esenyurt'ta Ramazan D., tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Çocukların çaresizlik içinde annelerinin başında ağladığı anlar kameraya  yansıdı. Olayın ardından firar eden Ramazan D., yakalanarak gözaltına alındı. Peri D.'nin dokuz gün önce ihbar üzerine gelen polis ekiplerine polis merkezinde ifade verdiği ve şikayetçi olmadığını, tedbir kararı talebinin olmadığını söylediği ortaya çıktı.

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Esenyurt’taki kadın cinayetinde yeni gelişme: 9 gün önce polis merkezinde verdiği ifadede ’Şikayetçi değilim’ demiş

İstanbul Esenyurt'ta bağlı Pınar Mahallesi'nde Ramazan D., tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Ramazan D.'nin elindeki bıçak müdahale etmek isteyen kızının elini de kesti.

Çocukların çaresizlik içinde annelerinin başında ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından kaçan Ramazan D., yakalanarak gözaltına alındı.

"9 GÜN ÖNCE İFADE VERMİŞ"

Korkunç olayın ardından yaşanan yeni gelişmede hayatını kaybeden Peri D.'nin evine tehdit ihbarı üzerine dokuz gün önce Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin geldiği, ekiplerin işlemler sonrası dinlediği Peri D.'nin emniyetteki ifadesinde herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını söylediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin adlı süreç sürüyor.

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Esenyurt'taki kadın cinayetinde yeni gelişme: 9 gün önce polis merkezinde verdiği ifadede 'Şikayetçi değilim' demiş
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