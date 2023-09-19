Esenyurt’taki kadın cinayetinde yeni gelişme: 9 gün önce polis merkezinde verdiği ifadede ’Şikayetçi değilim’ demiş

İstanbul Esenyurt'ta bağlı Pınar Mahallesi'nde Ramazan D., tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Ramazan D.'nin elindeki bıçak müdahale etmek isteyen kızının elini de kesti.

Çocukların çaresizlik içinde annelerinin başında ağladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından kaçan Ramazan D., yakalanarak gözaltına alındı.

"9 GÜN ÖNCE İFADE VERMİŞ"

Korkunç olayın ardından yaşanan yeni gelişmede hayatını kaybeden Peri D.'nin evine tehdit ihbarı üzerine dokuz gün önce Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin geldiği, ekiplerin işlemler sonrası dinlediği Peri D.'nin emniyetteki ifadesinde herhangi bir şikayetinin ya da önleyici tedbir kararı talebinin olmadığını söylediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin adlı süreç sürüyor.