Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’taki kuyumcu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kolye almak için girip indirim istemiş: ‘Senin için adam vururum’
Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:26

Esenyurt’taki kuyumcu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kolye almak için girip indirim istemiş: ‘Senin için adam vururum’

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcu saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, kuyumcuda yaşanan tartışma ve saldırı anı görülürken saldırganın pişkin tavırları dikkat çekti. Kız arkadaşına kolye almak isteyen saldırganın kuyumcuya "Senin için adam vururum" dediği öğrenildi. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Esenyurt’taki kuyumcu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kolye almak için girip indirim istemiş: ‘Senin için adam vururum’
  • ABONE OL

Esenyurt ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde 21 Ekim 2026 tarihinde Dilşad D. (24) ile kuyumcu arasında tartışma çıkmış, bir süre sonra kuyumcudan ayrılan şahıs silahla geri dönüp, ateş etmeye başlamıştı. O esnada kuyumcunun yan tarafında bulunan eczane çalışanı vurularak yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gasp ettiği araçla Çatalca'da yakalanmıştı.



SİLAHLI SALDIRI ANI VE TARTIŞMA KAMERADA

Bugün saldırıya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Şüpheli kuyumcuya girerek kız arkadaşına kolye almak istediğini söyledi. Kuyumcunun söylediği fiyatı beğenmeyen şahıs indirim istedi.

"SENİN İÇİN ADAM VURURUM"

Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

SİLAHLANIP GERİ DÖNMÜŞ

Müşteri ile arasında sözlü tartışma çıktı. Kuyumcu müşteriyi ve şahsı dükkandan dışarı çıkardı. Dilşad D daha sonra silah alarak kuyumcuya tekrar gelip ateş etmeye başladı. Kuyumcu çalışanları da karşılık verdi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESENYURT #İSTANBUL ESENYURT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’taki kuyumcu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kolye almak için girip indirim istemiş: ‘Senin için adam vururum’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA