Esenyurt’taki kuyumcu saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı! Kolye almak için girip indirim istemiş: ‘Senin için adam vururum’

"SENİN İÇİN ADAM VURURUM"

Kuyumcu kabul etmeyince "Zarar et. Senin için adam vururum" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Kolye satmak isteyen başka bir müşteri geldi. Kuyumcunun teklif ettiği fiyatı beğenmeyen müşteri ayrılmaya hazırlanırken Dilşad D.'nin araya girerek "Gel lan, kolyeni ben alayım, bana sat. Lan deli misin?" dedi.