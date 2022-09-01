ESHOT Bakiye Sorgulama - İzmir ESHOT Kart Bakiye Yükleme ve Mobil Sorgulama Nasıl Yapılır?

ESHOT bakiye sorgulama işlemi farklı şekillerde yapılabilecek bir işlemdir. Bakiye sorgulama ESHOT işlemi yaparak kartlarınızdaki biniş haklarını öğrenme imkanı bulunur. Kişiler İzmir eshot kart bakiye sorgulama yaparak kartlarına ne kadar yüklemeleri gerektiğini öğrenme avantajı elde ederler. Bu nedenle çok merak edilen İzmir ESHOT kart bakiye yükleme ve mobil sorgulama nasıl yapılır sorularını sizler için araştırdık ve paylaştık.

ESHOT Bakiye Sorgulama Nasıl Yapılır?

ESHOT İzmir'de kullanılan şehir içi ulaşım yöntemlerinden biridir. Kişiler ESHOT otobüslerine binebilmek için biniş kartları kullanmak durumundadır. Bu kartlar ESHOT kart olarak da bilinir. Şehir içinde istenilen lokasyona ulaşmanızda bu otobüsler birçok kişi tarafından tercih edilir. Ancak kişiler kartlarında biniş hakkı olmadığında otobüslerden yararlanamayabilir. Otobüslerde biniş için kullanılan ESHOT kartlarının içindeki biniş sayısını her zaman takip edemeyebilirsiniz. Böyle durumlarda sorgulama işlemi yapmanız gerekir. Sorgulama işlemini şu şekilde yapabilirsiniz:

İzmirimkart platformuna giriş yapmalısınız.

Buradan Online İşlemler kısmına girmeniz gerekiyor.

Online işlemler sayfasında karşınıza gelen kısımdan cep telefonu numarasını ve şifresini yazarak giriş yapmalısınız.

Sonrasında sorgulamayı yapabilirsiniz.

Bakiye sorgulama sonunda kart içindeki bakiye kolaylıkla öğrenilebilir.

ESHOT Bakiye Yükleme

ESHOT kartlarınızda eğer bakiye kalmamış ise internet üzerinden bakiye yükleme işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda çeşitli yetkili bayiler yardımıyla da bu bakiyeleri yüklemeniz mümkün olabilir. Online işlemler yardımı ile ilk kart başvurusu yapılabilir. Aynı zamanda başvuru durumunu takip edebilirsiniz. Dolum bayilerinin hangileri olduğunu öğrenebilirsiniz. Bakiye sorgulama ve yükleme gibi tüm işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. Karta en az 1 TL en fazla ise 100 TL yükleme yapılabilmektedir.