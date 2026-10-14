ESHOT ve İZULAŞ’ın filosu gençleşiyor

ESHOT filosuna 75, İZULAŞ filosuna ise 36 yeni otobüs dahil ediliyor. İlk etapta teslim edilen 39 yeni otobüsten 29'u ESHOT, 10'u İZULAŞ bünyesinde İzmirlilere hizmet vermeye başladı. Satın alma süreçleri ve ödemeleri tamamlanan 72 otobüsün ise önümüzdeki iki hafta içerisinde teslim edilmesi bekleniyor. Teslimatların tamamlanmasıyla İzmir'de hizmet veren ve "Nazar Boncuğu" olarak anılan mavi-beyaz otobüslerin toplam sayısı 168'e ulaşacak.





EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN OTOBÜSLER FİLODAN AYRILACAK

Yeni otobüslerin hizmete alınmasıyla birlikte ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar kademeli olarak filodan ayrılacak. Böylece filonun yaş ortalamasının düşürülmesi, bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması, araç güvenilirliğinin artırılması ve İzmirlilere daha konforlu ve kesintisiz bir toplu ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.





YENİ OTOBÜSLER İHTİYAÇ DUYULAN MAHALLELERE DE ULAŞACAK

Yeni araçlar yalnızca mevcut filonun yenilenmesinde kullanılmayacak. Hat ve sefer planlamalarında toplu ulaşıma erişimin daha güç olduğu, özellikle dar gelirli vatandaşların yoğun yaşadığı bölgeler de dikkate alınacak. Yolcu talebi, mevcut ulaşım olanakları ve bölgelerin fiziki koşulları değerlendirilerek yeni otobüslerin bu mahallelerde de hizmet vermesine yönelik planlama yapılacak. Böylece vatandaşların aktarma merkezlerine, raylı sistem bağlantılarına, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarına erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.





GÜVENLİKTE YENİ NESİL TEKNOLOJİ

Yeni otobüsler, GSR (General Safety Regulation – Genel Güvenlik Yönetmeliği) kapsamında gelişmiş aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatıldı. Yeni nesil güvenlik teknolojileriyle hem araç içerisindeki yolcuların hem de trafikteki yayaların, bisikletlilerin ve diğer araçların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.





ENGELSİZ VE KONFORLU ULAŞIM

Alçak tabanlı ve engelsiz erişime uygun tasarlanan yeni otobüsler; engelli bireylerin, hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların ve bebek arabalı ebeveynlerin toplu taşımayı daha rahat ve bağımsız kullanabilmesine imkan sağlayacak.



ÇEVRE DOSTU

Yeni otobüslerde Euro 6e düşük emisyonlu motorlar bulunuyor. Çevre standartlarına uygun yeni nesil araçlarla karbon ayak izinin azaltılması ve İzmir'in hava kalitesinin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Ekonomik ömrünü tamamlayan araçların filodan çıkarılması ve filonun yeni nesil otobüslerle gençleştirilmesi de sürdürülebilir ulaşım hedeflerini destekleyecek.



ARIZALARA DAHA HIZLI MÜDAHALE

ESHOT, otobüs filosunu yenilerken sahadaki müdahale kapasitesini de güçlendiriyor. Bu kapsamda 4 tamir ekibi aracı ve 1 çekici hizmet filosuna dahil edildi. Tamir ekipleri, sefer sırasında yaşanabilecek teknik sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edecek. Çekici ise hareket kabiliyetini kaybeden araçların güvenli ve hızlı şekilde yoldan kaldırılmasını sağlayacak. Böylece arıza kaynaklı sefer aksamalarının ve trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi, toplu ulaşım hizmetinin daha kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör