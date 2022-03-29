Eşi ’çimdikleme’ boşanma nedeni sayıldı! İstinaf’tan emsal karar

Afyonkarahisar'da çimdikleme davası! Sandıklı'da ismi açıklanmayan 1 çocuk annesi, eşinin 2016 yılından bu yana kendisine fiziksel ve duygusal şiddet uyguladığını ve odaya kilitlediğini belirterek, boşanma davası açtı. Koca hakkında ayrıca 'eşe karşı şiddet' iddiasıyla Sandıklı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. 'Eşi kasten yaralama' suçundan yargılanan koca, 'delil yetersizliği'nden beraat etti.