Eşi evi terk edince, hayatına son verdi

Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Serbest olarak çalışan ve tespih imalatı yaptığı öğrenilen Kemal Can'ın bir süre önce eşinin 3 çocuğunu da alarak evden ayrıldığı, Can'ın da bu nedenle bunalıma girdiği ve intihar ettiği öne sürüldü.