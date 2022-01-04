Eşi evi terk edince, hayatına son verdi

İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi Doğu Kışla mevkiinde bulunan 6 katlı bir binanın 3.katında ikamet eden ve kendisinden yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki Kemal Can'ın evinden, binaya yayılan koku üzerine komşuları durumu Can'ın kardeşlerine ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, balkondan girdikleri 3. kattaki dairede Kemal Can'ı doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kemal Can'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polis ekiplerince evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Serbest olarak çalışan ve tespih imalatı yaptığı öğrenilen Kemal Can'ın bir süre önce eşinin 3 çocuğunu da alarak evden ayrıldığı, Can'ın da bu nedenle bunalıma girdiği ve intihar ettiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz yıl da intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Can'ın ölümü ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.