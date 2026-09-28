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Giriş Tarihi: 28.09.2026 11:30

Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan 6 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan 6 çocuk annesi Betül Arık, hastanede 24 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI Yaşam
Sakarya’da eşi tarafından bıçaklanan 6 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Olay, 4 Eylül günü Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Betül Arık ile eşi Ömür Arık (50) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Arık, eşi Betül Arık'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan talihsiz kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül Arık, tedavi altına alındı.



KATİL ZANLISI KOCA TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Ömür Arık, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömür Arık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



24 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 gündür doktorların gözetiminde tedavi altında tutulan Betül Arık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Betül Arık

6 çocuk annesi Betül Arık'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Yağcılar Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAKARYA

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