Sakarya’da eşi tarafından bıçaklanan 6 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Olay, 4 Eylül günü Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Betül Arık ile eşi Ömür Arık (50) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ömür Arık, eşi Betül Arık'ı bıçakla ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine adrese ulaşan sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan talihsiz kadına olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Betül Arık, tedavi altına alındı.