Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü

Adana'da boşandığı eşi Muhammet G. (57) tarafından ateşe verilen evde yanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz (41) tedavi gördüğü hastanede yaşam 36 gün sonra mücadelesi yitirdi.

BOŞANDILAR

Olay 2 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet G., 6 yıl önce boşandığı Fadime Korkusuz ile aynı evde yaşamaya başladı. Sık sık Muhammet G. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Fadime Korkusuz, 27 Ekim'de polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı. Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz'u tarlada kendini aldattığını öne sürerek eski eşiyle tartışmaya başladı.

BANYOYA SIĞINDI

Oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre; evdeki yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken şüpheli, 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz'u eve kilitleyip kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, yanarak ağır yaralanan Fadime Korkusuz'u banyoya sığınmış halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Korkusuz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önceleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet G.'yi Sarıçam ilçesinde otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Güleç ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü.

ENTÜBE EDİLDİ

Vücudunda 1. Derece yanıklar oluşan Fadime Korkusuz, Adana Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edildi. Hastanede yoğun bakımda 36 gündür tedavisi süren Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkusuz'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Muhammet G.'ninse hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.