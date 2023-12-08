Haberler Yaşam Haberleri Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü
Giriş Tarihi: 8.12.2023 18:03 Son Güncelleme: 8.12.2023 18:07

Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü

Adana’da boşandığı eşi tarafından ateşe verilen evde yanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü

Adana'da boşandığı eşi Muhammet G. (57) tarafından ateşe verilen evde yanarak ağır yaralanan 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz (41) tedavi gördüğü hastanede yaşam 36 gün sonra mücadelesi yitirdi.

BOŞANDILAR

Olay 2 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet G., 6 yıl önce boşandığı Fadime Korkusuz ile aynı evde yaşamaya başladı. Sık sık Muhammet G. tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete uğrayan Fadime Korkusuz, 27 Ekim'de polis merkezine giderek uzaklaştırma kararı aldırdı. Muhammet G., tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz'u tarlada kendini aldattığını öne sürerek eski eşiyle tartışmaya başladı.

BANYOYA SIĞINDI

Oğlu E.G.'yi (17) alışveriş için markete gönderen Muhammet G., iddiaya göre; evdeki yanıcı maddeyle evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken şüpheli, 2 çocuk annesi Fadime Korkusuz'u eve kilitleyip kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, yanarak ağır yaralanan Fadime Korkusuz'u banyoya sığınmış halde buldu. İlk müdahalesi yapılan Korkusuz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önceleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri 'tehdit', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 kaydı bulunan şüpheli Muhammet G.'yi Sarıçam ilçesinde otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık izleri bulunan ve hastaneye kaldırılan Güleç ilk ifadesinde, evi eski eşinin yaktığını öne sürdü.

ENTÜBE EDİLDİ

Vücudunda 1. Derece yanıklar oluşan Fadime Korkusuz, Adana Şehir Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edildi. Hastanede yoğun bakımda 36 gündür tedavisi süren Korkusuz, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkusuz'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Muhammet G.'ninse hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ABD’li emekli Generalden Türkiye çağrısı
Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler: "Durup dururken saldırıya uğradım" demişti gerçek çok başka çıktı
İşte İsrail terörü! Onlarca Filistinli erkeği önce soydular sonra gözaltına aldılar!
Ümit Dikbayır Meral Akşener'e meydan okudu: Bunlar FETÖ yöntemi, şimdi sıra bende
Kurye Yunus Emre Göçer'i öldürmüştü: Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu hakkında sıcak gelişme!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Yerel seçim için adaylar ne zaman açıklayacak? Başkan Erdoğan tarih verdi
İstanbul'da dehşet! Genç kızı dakikalarca darp ettiler: O anları kameraya kaydedip...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan çok net Doğu Akdeniz mesajı: Haklarımızı kimseye çiğnetmeyiz
Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri'ne damga vuracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşi tarafından yakılan kadın hastanede öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA