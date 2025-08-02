Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp canına kıydı

Şırnak Cizre'de çevik kuvvet polisi olarak görev yapan Coşkun Söylemez (35), 3 gün önce yıllık izne çıkarak eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın Denizli'deki evine geldi. Dün sabah ise 8 yıllık eşi Nazlı Söylemez (33), oğlu Yağız Söylemez (7) ve kızı Duru Söylemez'i (2), uyudukları sırada başlarına birer el ateş ederek vurdu. Ardından da aynı silahla canına kıydı. HEPSİ CAN VERDİSilah sesini duyan kayınvalide, feryatlar içerisinde dışarıya çıkarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede anne ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Coşkun Söylemez de Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Doğu görevine giderken ailesini kayınvalidesinin yanında bırakan Coşkun Söylemez'in, gayri resmi olarak müteahhitlik yaptığı ancak piyasaya 6-7 milyon lira civarında borçlandığı, izne geldiğinde çevresinden bu tutarın ancak bir bölümünü temin edebildiği için girdiği bunalım sonucu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.