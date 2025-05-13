Haberler Yaşam Haberleri Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Olaydan sonra nişanlanan itfaiye eri tutuklandı!
Giriş Tarihi: 13.5.2025 22:50 Son Güncelleme: 13.5.2025 22:51

Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Olaydan sonra nişanlanan itfaiye eri tutuklandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği itfaiye eri Turgay Gezgin gözaltına alındı. Turgay Gezgin'in ardından, olaydan bir süre sonra nişanlandığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hemşire olan nişanlısı F.T. de gözaltına alındı. Öte yandan Gezgin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Olaydan sonra nişanlanan itfaiye eri tutuklandı!

Yangın, Yeşil Mahalle 372 Sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katında 18 Mart günü sabah saatlerinde meydana geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin Nazilli İtfaiye Amirliği'nde mesai arkadaşları ile birlikte sahur yaptıktan sonra evine gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar geldi. Turgay Gezgin'in evindeki yangından eşi Fatma Gezgin, çocukları Toprak Gezgin (4) ve Deniz Gezgin (11) hayatını kaybetti.

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Turgay Gezgin evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Turgay Gezgin'in Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Gezgin'in ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Yaşanan trajik yangının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Olaydan sonra nişanlanan itfaiye eri tutuklandı!
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