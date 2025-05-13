Eşi ve iki çocuğunu yangında kaybetmişti: Olaydan sonra nişanlanan itfaiye eri tutuklandı!

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Mart'ta itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde çıkan yangına ilişkin yürüttüğü soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Turgay Gezgin evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Turgay Gezgin'in Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor. Gezgin'in ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.