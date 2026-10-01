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Giriş Tarihi: 1.10.2026

Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 16 Eylül Cumartesi günü 2 çocuk babası 34 yaşındaki Fevzi Kayat, işyerinden dönerken evlilik yıldönümleri olduğu için eşine çiçek aldı. Mahallesine geldiği sırada kıraathaneye uğrayıp kapıda arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O sırada yaya olarak gelen iki saldırgan ateş açtı. Kurşunlardan biri Fevzi Kayat'a isabet etti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri saldırının kahvehaneye yönelik olduğu üzerine dururken Kayat'ın kimseyle bir husumet yaşamadığı öne sürüldü. Eşine aldığı çiçekler kanlar içinde yerde kalırken polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. Acılı eşi Gülşah Kayat; "İlk geldiklerinde birkaç el ateş etmişler. Fevzi kendini yere atmış. Sesler kesilince kalkmış. Yine ateş etmişler atardamarına gelmiş. Bana çiçek almıştı. Onların üzerine düşmüş. Çiçekler kanlar içinde kalmış. Bir anda bir telefon geldi 'Kocanı vurmuşlar' diye, bildiğim bu" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinde iki saldırganın kahvehaneye 15 ila 20 metre mesafeden peş peşe ateş ettikleri görülüyor.

#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA
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