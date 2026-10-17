Eşini katleden caniyi Yargıtay da affetmedi

Konya
'nın Çumra ilçeside yaşayan Bayram Süner (44), 4 çocuğunun annesi Fadim Süner'i (36), kızının düğününe bir hafta kala tabancayla öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia etti. Ancak hiçbir delil sunamayan aksine öldürdüğü eşini kendisinin aldattığı ortaya çıkan Süner, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezayı onadı.
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Mete Efendioğlu - Editör