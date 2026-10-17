Haberler Yaşam Haberleri Eşini katleden caniyi Yargıtay da affetmedi
Giriş Tarihi: 17.10.2026

Eşini katleden caniyi Yargıtay da affetmedi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Eşini katleden caniyi Yargıtay da affetmedi
  • ABONE OL
Konya'nın Çumra ilçeside yaşayan Bayram Süner (44), 4 çocuğunun annesi Fadim Süner'i (36), kızının düğününe bir hafta kala tabancayla öldürdü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü iddia etti. Ancak hiçbir delil sunamayan aksine öldürdüğü eşini kendisinin aldattığı ortaya çıkan Süner, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi cezayı onadı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KONYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini katleden caniyi Yargıtay da affetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA