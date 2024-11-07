Eşini öldüren oto tamircisi için iddianame hazırlandı

Ortaca ilçesinde kendisini aldattığı iddiasıyla ayrı yaşadığı eşi Neşe Gülmüş'e (34) sokak ortasında kurşun yağdıran oto tamircisi Vedat Gülmüş için Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame tamamlandı. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan Vedat Gülmüş için hazırlanan iddianamede katil zanlısı Gülmüş'ün ifadesi de yer alıyor. İddianamede Vedat Gülmüş, Neşe Gülmüş'ün resmi nikâhlı eşi olduğunu, olaydan yaklaşık 1 hafta önce Ortaca'da evde otururken 'Meltem' diye kayıtlı kişiden 'aşkım' yazan bir mesajın eşinin telefonuna gönderildiğini gördüğünü Meltem ismiyle kayıtlı kişinin eşini araması üzerine eşine telefonu hoparlöre vermesini istediğini, telefonu hoparlöre verdiğinde karşıdaki erkek şahsın 'Aşkım Ne yaptın?' demesi üzerine Neşe Gülmüş tarafından aldatıldığını öğrendiğini kısa bir süre sonra eşinin polisleri arayıp gözaltına alındığını ve hakkında tedbir olarak uzaklaştırma kararı verildiğini belirtiyor. Olay günü oğlu ile birlikte bir kıraathaneye gittiklerini de anlatan Vedat Gülmüş, akşam saat 20.00 sıralarında Muğla'ya gitmek üzere hazırlandığını bu sırada Neşe Gülmüş'ün kendisine doğru geldiğini gördüğünü ve "akşam dostumla beraber olacağım. Fotoğraflarını da sana atacağım" dediğini, bunun üzerine belinde bulunan kurulu vaziyetteki tabancayı çıkarıp göğüs bölgesine bir el ateş ettiğini Neşe Gülmüş'ün yere düştüğünü, olayın devamını hatırlayamadığını, son mermiyi kafasına doğrultup intihar etmeyi düşündüğünü ancak olay yerine gelen kolluk görevlilerine teslim olduğunu belirtiyor. İddianamede, dosya kapsamında bulunan kamera görüntülerinin de çözümlendiği, Vedat Gülmüş'ün Neşe Gülmüş'e hedef gözetmek suretiyle tabancayla ateş ettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği de kaydedilirken, Vedat Gülmüş'ün kasten eşini öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay içerisinde hakim karşısına çıkması beklenen tutuklu sanık Vedat Gülmüş için iddianamede ruhsatsız tabanca bulundurmaktan da cezai işlem verilmesi de talep edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Muğla Ortaca'da 29 Mart 2024 tarihinde Vedat Gülmüş(39), eşini sokak ortasında kurşun yağmuruna tutmuştu. 6 kurşunun isabet ettiği Neşe Gülmüş (34), olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası olan Vedat Gülmüş, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi Neşe Gülmüş'ün kendisini aldattığını öğrendi. Eşinin oturduğu sokağa gelen Vedat Gülmüş, daha önce de kendisini iki kez aldatan eşiyle tartışmaya başladı. Deliye dönen Vedat Gülmüş, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Neşe Gülmüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Vedat Gülmüş'ün 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe Gülmüş'e isabet ettiği öğrenildi. 4 çocuk annesi kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Vedat Gülmüş, kurşun yağdırdığı eşi Neşe Gülmüş'ün başında bekledi ve kimseyi yanına yaklaştırmadı. Öldüğünden emin olunca eşinin sevgilisini arayan Vedat Gülmüş, "Neşe'yi öldürdüm, sana da yar olmadı" dedi. Ardından, cinayet aleti tabancayı başına dayayan Gülmüş, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alınmıştı.