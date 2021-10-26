Eşini öldürüp 10 yıl kaçan kocaya ağır müebbet istemi

Büyükçekmece
'de 2011 yılında eşi Güldane (Yılmaz) Biçer'i öldürüp kayıp başvurusunda bulunan, yapılan soruşturma kapsamında 10 yıl sonra tutuklanan Osman Biçer
'in yargılanmasına başlandı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada SEGBİS sistemi ile savunma yapan tutuklu sanık Osman Biçer, "Olay sabahı Büyükçekmece'ye gittik. Tarla gibi bir yerde indik, bir süre tartıştık. Yerde bıçak vardı, birden bıçağı vurdum. Orada bulduğum kürekle toprağı kazdım, maktulü oraya gömdüm" dedi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Osman Biçer'in, eşinin kendisini aldattığına veya kendisine kötü davrandığına dair savunmalarının inandırıcı olmadığını ifade ederek, "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi. ATV
'nin rekortmen programı 'Müge Anlı
ile Tatlı Sert'te 10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer
aranmaya başlanmış, korkunç gerçeği Müge Anlı duyurmuştu.