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Giriş Tarihi: 25.11.2024 11:42 Son Güncelleme: 25.11.2024 13:10

Eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Gaziantep'te bir kişi tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Eşini öldürüp intihara kalkıştı!

Nizip ilçesinin Kırsal Tatlıcak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mert Türkmen (30), henüz bilinmeyen nedenden tartıştığı eşi Yeşim Türkmen' (37) tabancayla ateş etti. Daha sonra bileğini ve boğazını kesen zanlı, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla ateş açtı. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mert Türkmen ise müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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Eşini öldürüp intihara kalkıştı!
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