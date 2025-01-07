Haberler Yaşam Haberleri Konya'da dehşet: Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ikinci kattan atladı
Giriş Tarihi: 7.1.2025 19:05 Son Güncelleme: 7.1.2025 20:59

Konya'da dehşet: Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ikinci kattan atladı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde eşinin bıçakla saldırısına uğrayan Canan S., ikinci kattan aşağıya atladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca her yerde aranıyor.

BURAK SAYLAM BURAK SAYLAM
Konya’da dehşet: Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ikinci kattan atladı

Olay, saat 18.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Sadi Irmak Caddesindeki bir apartmanda meyda geldi. Ahmet S. ve eşi Canan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Canan S. tartışma üzerine evden çıkıp teyzesinin evine gitti. Bir süre sonra Ahmet S. iddiaya göre bıçakla kapıya dayandı. Canan S., eşinin kendisine zarar vereceğini düşünerek binanın ikinci katından aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan saldırgan koca ise her yerde aranıyor.

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Konya'da dehşet: Eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ikinci kattan atladı
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