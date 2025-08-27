Eşinin eve kilitlediği kadın intihara kalkıştı: Ekipler adeta ecel terleri döktü!

EKİPLERİN SABRINI SINADI

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, kapının kilitli olması üzerine ne sağlıkçılar ne de polis eve giremedi. Kadının eşinin numarasını alan polis ekipleri, defalarca aramalarına rağmen telefonlara yanıt alamadı. Bunun üzerine savcılık talimatıyla ekipler kapıyı kırmak için devreye girdi.