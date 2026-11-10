Vennaz eşi tarafından canice katledilmişti! Acılı evladın feryadı yürek burktu: ‘Annemin sanki içine doğmuş gibiydi’

Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde 4 Ekim'de meydana gelen olayda, devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Vennaz Elbük (50), eşinden gördüğü şiddet ve tehdit nedeniyle evden ayrılıp küçük kızıyla birlikte ağabeyinin evine sığınmıştı.
KÜÇÜK KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE KATLEDİLMİŞTİ
Ziyarete gittiği kız kardeşinin evinden dönen Vennaz, eşi İzzet Elbük tarafından sokak ortasında küçük kızının gözleri önünde tabancayla katledilmişti. Ayrıca Vennaz'ın 30 Eylül'de eşi hakkında tehdit suçundan suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmış, gözaltına alınan katil koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Annesinin acı haberini il dışında çalışırken alan Selda Elbük (32) ilk kez SABAH'a konuştu.
'ONA BABA DEMEYE UTANIYORUM'
Annesinin evlilik hayatı boyunca çile çektiğini belirten Selda Elbük, "Ona baba demeye utanıyorum. Hamileyken bile annemi tarlada çalıştırıp, yemek bile vermemiş. Annem evlilik hayatı boyunca hep psikolojik ve fiziksel şiddet gördü, silahla tehdit edildi. Alkol bağımlısıydı. Annemi çok kez aldattı. Annem hep bizim için sabretti. Ben okuyup mimar olmak istiyordum, 22 yaşımda zorla evlendirdi. Hayallerimi gerçekleştirmeme izin vermedi. Erkek kardeşimi çalışması için İstanbul'a gönderdi. Kardeşim 2015 yılında geçirdiği kazada hayatını kaybetti. O adam hepimizin hayatını mahvetti. Tek isteğimiz huzur bulmaktı ama sonunda annemin canını aldı. Annemin maaş kartını elinden almıştı. Bize bir kuruş vermezdi. Annemin sayesinde hep tok kaldık. Annemin parasını yiyordu. Olaydan bir hafta önce bir kadınla müstehcen konuşmalarına şahit olmuş. Ondan sonra babama boşanacağını söylemiş. Annem avukata gittiği gün bıçakla anneme ve kız kardeşime saldırmış. Şikayetini geri çekmesi için tehdit ediyordu. Annem hep korku içinde yaşadı" dedi.
'İYİLER BU DÜNYADA FAZLA KALMAZ'
Olaydan 1 saat önce annesiyle görüntülü konuştuğunu anlatan Elbük, "O gün annem çok mutluydu. Bana 'Kızım keşke sana bir ev alabilsem. Sen çok çektin artık rahat bir hayat yaşamını istiyorum. Merhametli ol, dimdik ayakta dur. İyiler bu dünyada fazla kalmaz' dedi. Sanki içine doğmuş gibiydi. Olay anında annem kuzenime, 'Beni bırak sen git kızım burada bir şey yapmaz' diyerek araçtan inmiş. Annem indikten sonra sıkmaya başlamış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis bile alsa benim için soğumayacak. Çünkü baba demeye utandığım insan suçsuz, günahsız, tertemiz bir kadını hayattan kopardı. Canını alacak kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben kardeşim için nefes alıyorum. Yoksa hayatta kalmak için gücüm yok." Dedi. Selda Elbük'ün babasından alacaklı olduğunu belirten kişilerin de kendisini arayıp para istediğini belirterek, ne yapacağını bilemediğini ifade etti.