Vennaz eşi tarafından canice katledilmişti! Acılı evladın feryadı yürek burktu: ‘Annemin sanki içine doğmuş gibiydi’

'İYİLER BU DÜNYADA FAZLA KALMAZ'

Olaydan 1 saat önce annesiyle görüntülü konuştuğunu anlatan Elbük, "O gün annem çok mutluydu. Bana 'Kızım keşke sana bir ev alabilsem. Sen çok çektin artık rahat bir hayat yaşamını istiyorum. Merhametli ol, dimdik ayakta dur. İyiler bu dünyada fazla kalmaz' dedi. Sanki içine doğmuş gibiydi. Olay anında annem kuzenime, 'Beni bırak sen git kızım burada bir şey yapmaz' diyerek araçtan inmiş. Annem indikten sonra sıkmaya başlamış. Ağırlaştırılmış müebbet hapis bile alsa benim için soğumayacak. Çünkü baba demeye utandığım insan suçsuz, günahsız, tertemiz bir kadını hayattan kopardı. Canını alacak kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Ben kardeşim için nefes alıyorum. Yoksa hayatta kalmak için gücüm yok." Dedi. Selda Elbük'ün babasından alacaklı olduğunu belirten kişilerin de kendisini arayıp para istediğini belirterek, ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör