Eşinin öldürdüğü Ezgi gözyaşlarıyla toprağa verildi! Annenin feryadı yürekleri dağladı

"SEN CELLADINA MI AŞIK OLDUN ANNEM"



Kızının cenazesini görünce gözyaşlarına boğulan Ziynet Zerkin, "Annem ben ölseydim de sen ölmeseydin. Biz bu adama iyilikten başka ne yaptık? Sen celladına mı aşık oldun annem" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.