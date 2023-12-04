Eşinin ölümüne neden olan motosikletlinin serbest kalmasına tepki gösterdi: Ortada bir cinayet var

'HER YERİNDE KIRIKLAR VARDI'

Eşinin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Veysel Gülbahar, şunları söyledi: "Eşim misafirliğe gitmişti. İşi bittikten sonra bana mesaj atarak eve gideceğini söyleyince, ben de 'tamam' dedim. Yaklaşık bir saat sonra eşimin kazada yaralandığı söylendi. Olay yerine gittiğimde polis ve kaza yapan motosiklet de oradaydı. Sonra eşimin yanına gittim ve baygın bir şekildeydi. Her yerinde kırıklar vardı ve çok kanaması vardı. Sonra hastaneye götürüp yoğun bakıma aldılar. 2 gün sonra vefat ettiğini söylediler. Kaza yapan zanlı serbest bırakıldı. Merak ediyoruz. Neden serbest bırakıldı? Sonuçta bir cinayet işlenmiş. Ortada bir ölüm var. Polis beni arayıp şikayetçi olup olmadığımı sordu. Ben de şikayetçi olduğumu söyleyip, imzaladım. Benim eşimin güzel hayalleri vardı. Hayalleri bu dünyada yarım kaldı. Benim adalete inancım tamdır. Eğer çekilecek bir cezası varsa, adalet ona cezasını versin. Bir gün de olsa, 10 yıl da olsa ve 100 yıl da olsa cezasını çeksin. Ben adaletin yerine gelmesini istiyorum. Serbest bırakılması beni çok rahatsız ediyor. Ciğerimizin ateşi daha da çok alevlendi. Sonuçta benim eşimdi ve hayat arkadaşımdı. Yüce savcıların ve hakimlerin önünde hesap versin. Bunun üstü örtbas edilmesin. Ben devletime ve adalete güveniyorum. Zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Bir imzayla kurtulmamalı."