Haberler Yaşam Haberleri Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?
Giriş Tarihi: 3.8.2022 22:37 Son Güncelleme: 3.8.2022 22:37

Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 3 Ağustos 2022 Çarşamba Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir? sorusunun cevabı merak konusu olarak Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Eski adı Seylan olan, Hindistan’ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka’nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dillerinde ne anlama gelmektedir?

A- Çay ülkesi
B- Sırlar yurdu
C- İlk ev
D- Muhteşem ada (CEVAP)

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