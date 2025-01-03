Eski Aydın Valisi Mustafa Malay hayatını kaybetti

Aydın'da 2004-2009 yılları arasında valilik yapan, tarıma ve toprağa olan düşkünlüğünün yanında il genelindeki yaşlı çınarlara olan vefası ile tanınan Mustafa Malay Aydın valiliğinden emekli olduktan sonra Kuşadası'na yerleşmişti.

Aydın'ın 39. Valisi olarak görev yapan ve halkın gönlünde taht kuran 1948 Malatya doğumlu olan Mustafa Malay, 75 yaşında hayatını kaybetti. Döneminde ülkenin önemli bürokratları arasında yer alan Vali Mustafa Malay, Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği, Şırnak, Ordu ve Erzurum Valiliği yaptıktan sonra Aydın Valiliği'ne atanan Vali Malay, Aydın Valiliği görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılmıştı.