Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun’un şüpheli ölümünde flaş gelişme: 6 şüpheli hakkında kamu davası açıldı

Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölüm iddiasına dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Elde edilen somut deliller ve adli incelemeler çerçevesinde savcılık, olayla bağlantılı şüpheliler hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

ÖZEL DOKTORA "YALAN TANIKLIK" SUÇLAMASI

Soruşturma birimleri tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda, müteveffanın tutuklu bulunan özel doktoru Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan dava açıldı. Şüphelinin soruşturma sürecinde verdiği çelişkili ifadeler ve gerçeğe aykırı beyanları dosyaya girdi.

ATK GÖREVLİLERİNE "BELGEDE SAHTECİLİK" DAVASI

Dosyadaki en dikkat çekici detaylardan biri ise Adli Tıp Kurumu (ATK) görevlilerine yönelik suçlamalar oldu. ATK bünyesinde görev yapan İ.Ç., Ç.K. ve S.Ç. isimli personeller hakkında "belgede sahtecilik" suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenildi. Şüphelilerin adli tıp süreçlerindeki resmi belgelere ilişkin usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor.

DELİLLERİ YOK ETMEKLE SUÇLANIYORLAR

Olayın karartılmasına yönelik girişimleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; şüpheliler A.G.D.K. ve H.T.K. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından ayrı ayrı kamu davası açılmasına karar verdi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR

Açılan kamu davalarının yanı sıra, Eski Bakan Ahmet Arif Denizolgun'un ölümündeki sır perdesini aralamak amacıyla yürütülen soruşturmanın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve derinlemesine sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör